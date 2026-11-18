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Nova patrocinadora já estará na camisa do Peixe no duelo desta quarta pelo Brasileirão

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O Santos anunciou um novo acordo comercial para a reta final do Campeonato Brasileiro. A CSU Digital, empresa especializada em tecnologia de pagamentos, será patrocinadora pontual do clube nas quatro últimas rodadas da competição e terá sua marca estampada na parte frontal da camisa, entre o escudo santista e o símbolo da fornecedora de material esportivo. Os valores da negociação não foram divulgados.

A parceria também representa o reencontro entre a empresa e o Peixe. A CSU Digital já havia estampado o uniforme alvinegro em 2011, temporada em que o clube conquistou a Libertadores. O retorno foi viabilizado pela NR Sports, empresa da família Neymar, que participa da gestão de propriedades comerciais do uniforme santista.

O presidente Marcelo Teixeira destacou a retomada da relação como um sinal positivo para a imagem do clube no mercado.

“O retorno de uma empresa e de uma marca ao clube é a prova de que a experiência de ser um parceiro comercial do Santos é positiva. Trata-se, acima de tudo, de um reconhecimento do mercado ao trabalho feito aqui”, afirmou.

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Marcos Ribeiro Leite, fundador e CEO da CSU Digital, também celebrou o novo acordo e ressaltou o vínculo construído anteriormente com o Santos.

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“É uma satisfação imensa voltar a patrocinar o Santos, agora rumo a novas conquistas. Voltar à camisa do Santos é celebrar a evolução da CSU Digital ao lado de um clube que faz parte da nossa história”, declarou.

A marca já estará presente no uniforme da equipe nesta quarta-feira (18), no confronto com o Coritiba, às 19h30 (de Brasília), no Couto Pereira, pela 35ª rodada do Brasileirão.

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O acordo chega pouco depois de outra mudança na camisa santista: no mês passado, o clube anunciou uma parceria com um banco para ocupar o espaço de patrocinador máster, anteriormente destinado a uma casa de apostas.

Além dos acordos comerciais próprios, o Santos também cedeu à NR Sports a exploração de propriedades do uniforme. A empresa da família Neymar utiliza esses espaços para divulgar marcas ligadas ao grupo, como a Marca Pelé e o Instituto Projeto Neymar Jr.

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A cessão foi estabelecida como parte de um acordo envolvendo o pagamento de um transfer ban do clube, ampliando a participação da NR Sports na estrutura comercial alvinegra.