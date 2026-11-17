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O Santos fez uma consulta informal ao Real Madrid sobre um possível empréstimo do atacante Rodrygo, que está lesionado, para o primeiro semestre de 2027. O clube sonha em trazer de volta seu ex-jogador das categorias de base, de 25 anos, para o Campeonato Paulista, mas o gigante espanhol não pretende liberá-lo.

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Clube brasileiro sonda retorno

A informação foi divulgada inicialmente no YouTube pelo jornalista Fabio Sormani na semana passada e confirmada pela ESPN Brasil: o Santos abriu conversas preliminares com o Real Madrid sobre um retorno temporário de Rodrygo. O jogador da seleção brasileira chegou às categorias de base do clube paulista aos 10 anos, em 2011, e marcou 17 gols em 80 partidas pelo time principal entre 2017 e sua transferência para a Espanha, por 45 milhões de euros, em 2019. No entanto, as chances de o empréstimo se concretizar são consideradas praticamente inexistentes.

Mourinho conta com o retorno do atacante

Segundo a emissora, o gigante de La Liga se recusa a cogitar o empréstimo ou a venda do atacante em janeiro, depois de ficar sem ele por quase um ano. Com contrato até junho de 2028, Rodrygo, campeão várias vezes de La Liga e da Champions League, ainda não disputou um minuto sequer na temporada 2026/27 e ficou fora da Copa do Mundo de 2026 após passar por uma cirurgia em março devido a rupturas do ligamento cruzado anterior e do menisco lateral do joelho direito.

O técnico Jose Mourinho planeja contar com o atacante assim que ele estiver recuperado, entre dezembro e o início de janeiro, mas pretende lhe dar tempo suficiente para recuperar o ritmo de jogo. Rodrygo passou os últimos dias dando continuidade à recuperação no CT Rei Pele, do Santos, com a autorização do Real Madrid, antes de voltar à Espanha. O atacante é grato pelo apoio do clube espanhol e também demonstrou pouco interesse nas sondagens de clubes ingleses.

Eleição presidencial adia planejamento do elenco

Embora o reencontro com Rodrygo pareça altamente improvável, a reportagem acrescenta que a diretoria do Santos aguardará a próxima eleição presidencial do clube antes de definir os planos de contratações para o ano que vem.

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Quem vencer a eleição terá de lidar imediatamente com negociações importantes sobre possíveis renovações de contrato de Neymar, Philippe Coutinho e Everton Cebolinha. Além disso, dirigentes do clube precisarão conversar com o Cruzeiro para tentar manter o atacante Gabriel Barbosa, emprestado ao Santos, após o fim da atual temporada.

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Reta final no Brasil antecede retorno no inverno

Antes de voltar as atenções para a eleição e as contratações, o Santos precisa disputar seus três últimos jogos no Brasileirão nesta temporada. A equipe visita o Coritiba em 18 de novembro, recebe o Grêmio cinco dias depois e encerra sua campanha no campeonato fora de casa contra o Vitória. Enquanto isso, Rodrygo voltará à capital espanhola para concluir a etapa final da recuperação do joelho antes de seu aguardado retorno no inverno sob o comando de Mourinho.