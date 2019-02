Santos estuda acionar o Flamengo na justiça por recusa de acerto com volante

Volante foi envolvido na negociação que fez Bruno Henrique ir para o clube carioca

Santos promete colocar o Flamengo na Justiça. Após vender Bruno Henrique por R$ 23 milhões + Ronaldo por uma temporada, com valor de compra fixado em 3 milhões de euros (R$ 12,7 milhões), o Peixe esbarrou na pedida salarial, além de luvas e comissão do empresário, e não chegou a um acordo com o atleta.

Agora, sem Ronaldo, a diretoria do clube paulista pode acionar o Rubro-Negro na Justiça para cobrar uma compensação financeira pelo negócio acertado e não cumprido.

Antes do volante, o Santos pensou em nomes como Trauco, Willian Arão, Jean Lucas e Lucas Silva, mas nenhum é unanimidade. Se o impasse persistir, a saída será solicitar mais dinheiro ao Flamengo.