Santos estuda a contratação de zagueiro português que joga na Bulgária

Revelado pelo Sporting, Nuno Reis também tem passagens por clubes da Grécia, França e Bélgica

Atrás de mais um zagueiro para compor o elenco, o , segundo a Goal apurou, estuda a contratação do português Nuno Reis, que atualmente joga no Levski Sofia, da Bulgária. As conversas ainda estão num estágio inicial.

Revelado pelo , Reis, de 29 anos, está no futebol búlgaro há duas temporadas. Antes, defendeu de Setúbal e Olhanense, de , Metz, da , Panathinaikos, da Grécia, e Cercle Brugge, da .

Reforçar a defesa é uma das prioridades de Jesualdo Ferreira, qual atualmente tem à disposição apenas Luan Peres e Luiz Felipe – Lucas Veríssimo e Felipe Aguilar estão lesionados. Gustavo Henrique, vale lembrar, deixou o e rumou para o .