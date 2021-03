Santos e Soteldo: separados pelas restrições ao Brasil na pandemia de Covid

O camisa 10 está de folga na Venezuela desde o dia 16 e já deveria ter voltado, mas tem problemas nos voos

Yeferson Soteldo está vivendo uma situação no mínimo inusitada para voltar ao Brasil. O jogador, que foi liberado pelo Santos para ficar na Venezuela após o jogo do Peixe no país, está vivendo uma saga em seu retorno, com mais de uma tentativa frustrada de pousar em solo brasileiro.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Por não ter tido folga no início da temporada, Soteldo foi liberado pelo Santos para ficar alguns na Venezuela, onde o Santos havia enfrentado o Deportivo Lara. O atacante está de folga em seu país natal desde o dia 16 de março, para poder visitar sua família, que não via há mais de um ano por causa da pandemia.

A expectativa era de que ele voltasse ao Brasil no final de semana do dia 20, no entanto, está enfrentando problemas para viajar. O primeiro empecilho para a volta do jogador foi a falta de voos vindos da Venezuela para o Brasil no final de semana em que sua volta estava prevista. Desta forma, outras tentativas foram feitas por ele e pelo Santos, mas todas acabaram frustradas.

Nesta sexta-feira (26), mais uma tentativa foi feita. Soteldo embarcou da Venezuela para o Panamá, mas não conseguiu pegar o segundo voo, com destino a São Paulo. Por conta das restrições de viagens que alguns países impuseram ao Brasil em decorrência do agravamento da pandemia de Covid-19 no país, algumas fronteiras estão fechadas e a ponte não pode ser concluída e ele acabou retornando à Caracas.

O Santos, agora, não tem previsão de quando vai conseguir viabilizar outro voo para Soteldo, que já perdeu uma semana de treinamento em Atibaia, visando o confronto contra o San Lorenzo, valendo vaga na fase de grupos da Libertadores. Segundo o GE.com, o Peixe vai buscar uma solução para o jogador através do departamento jurídico, para tê-lo o quanto antes.