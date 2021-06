Santos e Diniz respiram após turbulências distintas: juntos, vivem bom momento

O Peixe não encontrou problemas para avançar às oitavas de final da Copa do Brasil... e pela primeira vez na temporada alcança três vitórias seguidas

O Santos foi melhor, e de negativo na vitória contra o Cianorte, que sacramentou a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, apenas o excesso de chances desperdiçadas no ataque. O 1 a 0, com golaço marcado por Marcos Guilherme, foi pouco para o volume construído. Melhorar o aproveitamento nas finalizações será um dos trabalhos do técnico Fernando Diniz durante a semana, mas o triunfo obtido na Vila Belmiro é mais significativo do que o frágil adversário poderia imaginar: ele sacramenta o primeiro bom momento esportivo que tanto o Peixe quanto seu técnico viveram nos últimos meses.

Pela primeira vez nesta temporada 2021 o Santos conseguiu engatilhar uma sequência de três vitórias consecutivas: os 2 a 0 sobre o próprio Cianorte, no duelo de ida do torneio de mata-mata, os 3 a 1 sobre o Ceará pela segunda rodada do Brasileirão e o triunfo magro sobre o Cianorte no confronto de volta. O time alvinegro não encanta, mas já começa a passar uma segurança que inexistia nos turbulentos meses que entregaram uma eliminação na fase de grupos da Libertadores aliado ao pedido de demissão do então técnico Ariel Holan.

Mas não era apenas o Santos que se encontrava em turbulência. Depois da queda brusca do seu São Paulo no Brasileirão de 2020, Fernando Diniz voltara a conviver com muitas críticas e elas perduraram mesmo após a sua demissão do Tricolor Paulista, em fevereiro deste ano.

Se, enquanto separados, Diniz e Santos viviam a sensação de que as coisas não estavam bem, juntos clube e treinador começam a imaginar que é possível ter vida um pouco mais tranquila num futuro próximo.

Em pouco menos de um mês, o Santos já somou, com Diniz, mais vitórias (5) do que havia conseguido na rápida passagem de Holan (4). Mas o time também tem criado melhor no ataque ao mesmo tempo em que vai sofrendo menos na defesa.

A última vez que o Santos engatou uma sequência de três vitórias seguidas? Em janeiro de 2021, pela temporada 2020, quando, sob o comando de Cuca, conseguiu bater São Paulo e Botafogo no Brasileirão além de vencer o Boca Juniors por 3 a 0 para se colocar na final daquela Libertadores. A última vez que Fernando Diniz viu uma equipe por ele treinada engatar uma sequência tão boa foi em dezembro de 2020, quando aquele seu São Paulo liderava o Brasileirão com folga antes de esfarelar pela tabela a partir da virada do ano.

O bom momento de Santos e Diniz não quer dizer necessariamente que a temporada 2021 será boa ou tranquila... mas não deixa de ser um necessário alento para ambos.