Santos é acionado na FIFA por dívida por Felipe Aguilar, afirma jornalista

Os colombianos cobram pagamento pelo zagueiro, transferido ao Santos há mais de um ano

O colombiano foi à FIFA acionar o por um valor devido ao clube, referente à transação do zagueiro Felipe Aguilar, que acabou de se transferir ao -PR.

Segundo o jornalista colombiano, Juan Carlos Jiménez, o Nacional não encontrou outra maneira a não ser processar o clube paulista por taxas devidas sobre a compra do jogador, há mais de um ano - em janeiro de 2019 .

Espera-se que, com o processo aberto, a entidade tome as medidas cabíveis e acione o Santos, iniciando um processo de conciliação que termina com o pagamento imediato de taxas pendentes ou com uma sanção por falta de pagamento.

Mais artigos abaixo

Mais times

Segundo a jornalista, Pilar Velásquez, o valor devido ultrapassa US$ 1,5 milhões (cerca de R$ 7,6 milhões).

Os colombianos já tem uma ação na FIFA contra o , referente ao pagamento do atacante Miguel Borja, o valor cobrado é de US$ 3 milhões (cerca de R$ 15 milhões).