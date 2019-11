Santos, do Athletico, é convocado para o lugar de Ederson na seleção

Goleiro do Manchester City sofreu um problema muscular no duelo da Champions League, contra a Atalanta

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesse sábado (09) a desconvocação do goleiro Ederson, por lesão muscular, e a chamada de , goleiro do Paranaense.

O enfrenta a e a em 15 e 19 de novembro, respectivamente nos últimos amistosos do ano.

Ederson se lesionou na última semana, no empate entre e . O arqueiro sentiu dores no músculo da perna e foi cortado da equipe convocada por Tite. O jogador do City já foi descartado por Guardiola do duelo com o , no domingo (10).

A equipe convocada por Tite se apresenta na segunda-feira (11) para começar a preparação para os jogos amistosos. Santos deve perder pelo menos o jogo contra o , na Arena da Baixada, no domingo (17).