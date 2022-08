Santos demitiu diretor de futebol por suspeita de favorecimento ao filho

Suposto envolvimento do filho de Newton Drummond em negociação foi motivo de demissão do Santos. Presidente Andrés Rueda comunicou saída ao dirigente

A diretoria do Santos anunciou a demissão do diretor de futebol Newton Drummond nesta quinta-feira (18), pouco mais de um mês após a sua contratação, em 13 de julho passado. A saída, no entanto, teve uma denúncia grave nos bastidores, como soube a GOAL. O ex-dirigente nega a existência de favorecimento ao seu familiar.

O presidente Andrés Rueda alegou ao executivo de futebol que recebeu um áudio em que seu filho, que é agente de futebol, teria dito a um interlocutor que faria a intermediação de uma contratação do Santos. O mandatário santista não quis ouvir as explicações do antigo diretor de futebol do clube e optou por sua demissão.

O caso foi considerado grave nos bastidores da Vila Belmiro. A diretoria, portanto, optou pela demissão sumária de Newton Drummond. Ele ficou pouco mais de um mês à frente do departamento de futebol santista.

Procurado pela GOAL para falar sobre o tema, o executivo de futebol negou o ocorrido: "Essa foi a justificativa do presidente. Ele teria recebido um áudio, ele me mostrou o áudio. Era um representante de um jogador, chamado Emiliano. Ele usou de um argumento esdrúxulo para justificar a minha saída. Por que ele queria me tirar? Eu não sei. Isso é verdade, versão é o que contam, a verdade é que não tem nada em relação ao meu filho. Foi uma justificativa baixa, desrespeitosa do presidente para me demitir", disse Newton Drummond.