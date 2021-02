Santos x Coritiba: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (13), pela 36ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Santos recebe o Coritiba neste sábado (13), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, buscando reencontrar o caminho da vitória. O duelo terá transmissão ao vivo na TNT e no Premiere, na TV fechada, além do Estádio TNT Sports, pela plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Coritiba DATA Sábado, 13 de fevereiro de 2021 LOCAL Vila Belmiro - Santos, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Michael Correia (RJ) e Thiago Henrique Neto (RJ)

Quarto árbitro: Adriano de Assis (SP)

VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Assistentes VAR: Pathrice Wallace (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



Peixe busca reencontrar a vitória / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

Quais são os canais da TNT?

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem saber o que é vencer há seis jogos (quatro derrotas e dois empates), o Santos, com 47 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória.

O técnico Cuca deve ter o retorno de Marinho, recuperado de dores no joelho, além de Sandry e Madson, que cumpriram suspensão, que cumpriram suspensão no empate com o Atlético-GO.

Amanhã é dia de voltar ao nosso Alçapão! 🏟⁣

⁣

📸 @GaleriaSantista pic.twitter.com/W08eLDuduO — Santos Futebol Clube (@SantosFC) February 12, 2021

Já o Coritiba, com 28 pontos e lutando contra o rebaixamento, viaja até Santos com quatro desfalques confirmados: o goleiro Wilson e o zagueiro Rhodolfo, suspensos após a expulsão na derrota por 3 a 1 para o Fortaleza, além de Rafinha, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e Sabino, por questões contratuais.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Pará, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison e Sandry; Marinho, Kaio Jorge, Lucas Braga e Soteldo.

Provável escalação do Coritiba: Muralha; Natanael, Nathan Ribeiro, Henrique Vermudt e Jonathan; Hugo Moura, Nathan Silva e Matheus Galdezani; Neílton, Robson (Sarrafiore) e Ricardo Oliveira.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 3 x 3 Santos Campeonato Brasileiro 3 de fevereiro de 2021 Atlético-GO 1 x 1 Santos Campeonato Brasileiro 7 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Corinthians Campeonato Brasileiro 17 de fevereiro de 2021 18h15 (de Brasília) Santos x Fluminense Campeonato Brasileiro 21 de fevereiro de 2021 18h15 (de Brasília)

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 1 Grêmio Campeonato Brasileiro 31 de janeiro de 2021 Fortaleza 3 x 1 Coritiba Campeonato Brasileiro 4 de fevereiro de 2021

Próximas partidas