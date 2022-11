Santos x Corinthians: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da final Paulistão sub-20

Timão tenta reverter a vantagem do Peixe na grande decisão deste sábado (12); veja como acompanhar na TV e na internet

Em vantagem, o Santos recebe o Corinthians neste sábado (12), às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta da decisão do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da Eleven e do Estádio TNT Sports, no streaming, e do Youtube da FPF, na internet.

Após vencer o duelo de ida por 2 a 0, o Santos entra em campo com a vantagem de poder empatar ou perder por até um gol de diferença para ficar com o título. Já ao Corinthians resta ganhar por três gols a mais para conquistar a taça, ou por dois para levar a decisão aos pênaltis.

Prováveis escalações

Escalação do provável SANTOS SUB-20: Eduardo, Derick, Kevyson, Carlos Eduardo, Hyan, Jair, Miguel, João victor, Enzo, Ivonei e Fernado.

Escalação do provável CORINTHIANS SUB-20: Kauê, Leonardo, João Pedro, Murillo, José Vitor, Vitor Alves, Kayke, Matheus, Arthur, Guilherme e Pedro Henrique.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Sem desfalques confirmados.

Quando é?

• Data: sábado, 12 de novembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Vila Belmiro, Santos - SP