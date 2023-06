Santos x Corinthians ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão feminino

Equipes se enfrentam nesta quinta-feira (1), pela quinta rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Santos e Corinthians fazem clássico se enfrentam na noite desta quinta-feira (1), às 21h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela quinta rodada do Paulistão feminino. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

As equipes entram em campo de olho no topo da tabela. O Santos é o vice-líder do campeonato, com 10 pontos. Já o Corinthians é o primeiro colocado, também com 10, mas com melhor saldo de gols que o rival.

Prováveis escalações

Santos feminino: Camila, Camila Aguiar, Brena, Ketlen, Cristiane, Ana Carla, Reina, Beatriz, Vitoria, Tainá e Fabiana.

Corinthians feminino: Maryana, Tarciane, Isabela, Grazielle, Carolina, Millene, Victoria, Paula, Juliana, Jaqueline e Andressa.

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

Corinthians

Não há desfalques confirmados.

Quando é?