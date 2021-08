Santos x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico será disputado neste domingo (8), pela 15ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Goal, você acompanha todos os lances em tempo real Clássico paulista na área! Santos e Corinthians se enfrentam neste domingo (8), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para SP, PE, AP, RR, AC, RO, AM, PA, MA, CE, AL, SE, BA, MT, MS, SC, PR, TO, GO e DF), na TV aberta, e no Premiere , na TV fechada. Na, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Corinthians DATA Domingo, 8 de agosto de 2021 LOCAL Vila Belmiro - Santos, SP HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Flavio Rodrigues (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Luiz Alberto Andrini (SP)

Quarto árbitro: Douglas Marques (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo (SP)

Assistente VAR: Fabricio Porfirio (SP)

Peixe busca mais uma vitória no Brasileirão / Foto: Ivan Storti - Divulgação Santos

A Globo (para SP, PE, AP, RR, AC, RO, AM, PA, MA, CE, AL, SE, BA, MT, MS, SC, PR, TO, GO e DF), na TV aberta, e o Premiere, na TV fechada, vão transmitir o jogo deste domingo. Na Goal, você também pode acompanhar em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de duas derrotas e um empate, o Santos venceu a Chapecoense na última rodada e na sequência garantiu a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. Agora, busca apenas a vitória sobre o rival para seguir embalado na temporada e subir na tabela do Brasileirão.

Para o clássico, o técnico Fernando Diniz tem uma dúvida no ataque. Marinho, que cumpriu suspensão diante da Chapecoense, está à disposição.

"Provavelmente jogue (Marinho). Não é certeza, mas deve estar ok para jogar no domingo", afirmou o treinador.

"(Marcos Leonardo) Fez bons jogos e passa a ser alternativa. Um dos possíveis titulares. Não sei se iniciará jogando ou não, mas tem ganhado espaço. Temos alternativas... Podemos jogar com 9 e sem 9, como já fizemos outras vezes", completou.

Do outro lado, o Corinthians vem de derrota para o Flamengo e agora só pensa nos três pontos.

O técnico Sylvinho pode ter novidade na escalação. Giuliano, recém-contratado, pode aparecer no time titular, assim como Renato Augusto, que pode reestrear.

Provável escalação do Santos: João Paulo, Madson, Kaiky, Wagner Palha e Felipe Jonatan; Camacho, Jean Mota e Carlos Sánchez; Marinho, Lucas Braga (Marcos Leonardo) e Marcos Guilherme (Marcos Leonardo).

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Giuliano, Cantillo e Gabriel; Gustavo Mosquito, Adson e Jô.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTOS

JOGOS CAMPEONATO DATA Santos 4 x 0 Juazeirense Copa do Brasil 28 de julho de 2021 Chapecoense 0 x 1 Santos Brasileirão 1 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Libertad Copa Sul-Americana 12 de agosto de 2021 12h30 (de Brasília) Fortaleza x Santos Brasileirão 15 de agosto de 2021 18h15 (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGOS CAMPEONATO DATA Cuiabá 1 x 2 Corinthians Brasileirão 27 de julho de 2021 Corinthians 1 x 3 Flamengo Brasileirão 1 de agosto de 2021

Próximas partidas