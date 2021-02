Santos x Corinthians: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (17), em duelo atrasado da 33ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Santos e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, em duelo atrasado da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo na TNT e no Premiere, na TV fechada, além do Estádio TNT Sports, pela plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Corinthians DATA Quarta-feira, 17 de fevereiro de 2021 LOCAL Vila Belmiro - Santos, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinicius Gonçalves (SP)

Assistentes: Evandro de Melo (SP) e Luiz Alberto Andrini (SP)

Quarto árbitro: Flávio Roberto Mineiro (SP)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

Assistentes VAR: Douglas Marques (SP) e Gustavo Rodrigues (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Peixe busca mais uma vitória / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo deste domingo. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com dois empates e uma vitória, o Santos volta a campo contra o Corinthians em jogo atrasado da 33ª rodada do Brasileiro.

O técnico Cuca não terá Kaio Jorge, com lesão na coxa. Marcos Leonardo é o provável substituto.

"Infelizmente foi detectada uma lesão em minha coxa, mas logo logo KJ9 tá de volta, obrigado pelas mensagens de apoio!, escreveu Kaio Jorge.

O Santos tem 50 e ocupa a nona colocação, e o Corinthians soma 49 e está em décimo.

Já o Corinthians, não terá Danilo Avelar, Ruan Oliveira, Léo Santos e Jemerson, machucados, além de Fagner, suspenso.

Provável escalação do Santos: João Paulo, Pará, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison e Sandry; Marinho, Marcos Leonardo (Jean Mota), Lucas Braga e Soteldo.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Michel Macedo, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos; Gabriel (Camacho/Xavier), Cantillo e Cazares; Gustavo Mosquito, Otero e Léo Natel.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Grêmio 3 x 3 Santos Campeonato Brasileiro 3 de fevereiro de 2021 Atlético-GO 1 x 1 Santos Campeonato Brasileiro 7 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Corinthians Campeonato Brasileiro 17 de fevereiro de 2021 18h15 (de Brasília) Santos x Fluminense Campeonato Brasileiro 21 de fevereiro de 2021 18h15 (de Brasília)

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Coritiba 1 x 1 Grêmio Campeonato Brasileiro 31 de janeiro de 2021 Fortaleza 3 x 1 Coritiba Campeonato Brasileiro 4 de fevereiro de 2021

Próximas partidas