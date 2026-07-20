Santos confirma ausências de Neymar e Gabigol em jogo decisivo da Sul-Americana

O Santos confirmou que Neymar e Gabigol estão fora da partida de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. O camisa 10 será preservado pela comissão técnica por conta do controle de carga física após a sequência de jogos desde a Copa do Mundo, enquanto Gabigol segue em recuperação de uma lesão muscular nos adutores. A dupla se junta a outros desfalques importantes justamente em um momento decisivo da temporada, em que o Peixe tenta manter vivo o sonho do título continental.

Além dos dois atacantes, o técnico Cuca também não poderá contar com os volantes João Schmidt, em transição física, e Willian Arão, com uma lesão causada por uma pancada nas costelas; o lateral Igor Vinícius, com uma tendinite; o meio-campista Gustavo Henrique, em tratamento de uma lesão na coxa direita; e o ponta Moisés, com um problema no tornozelo direito. Com isso, o treinador terá de modificar a equipe em praticamente todos os setores para o confronto.

O duelo é válido pelos playoffs da Copa Sul-Americana, fase que reúne os segundos colocados da fase de grupos da competição e os terceiros colocados dos grupos da Libertadores. Os confrontos são disputados em jogos de ida e volta, e os vencedores avançam às oitavas de final, onde enfrentam os times que terminaram na liderança de suas respectivas chaves da Sul-Americana.

O Santos precisou disputar essa etapa porque não conseguiu a classificação direta às oitavas. A equipe terminou a fase de grupos na segunda colocação do grupo D, com sete pontos conquistados a partir de uma vitória, quatro empates e uma derrota em seis jogos. Assim, o Peixe terá de superar mais um mata-mata antes de chegar às oitavas.

A ausência de Neymar e Gabigol representa um desafio ainda maior para um elenco que já vem sofrendo com problemas físicos ao longo da temporada. Sem seus dois principais nomes do ataque, Cuca deve apostar na força coletiva e em alternativas do elenco para tentar conquistar um resultado positivo fora de casa, levando a decisão em aberto para a Vila Belmiro.

O Santos enfrenta o Universidad Central nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estadio Olímpico de la UCV, em Caracas, na Venezuela, pelo jogo de ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. A partida de volta será disputada na Vila Belmiro, no dia 28 de julho, e quem avançar no confronto garante presença nas oitavas de final da competição.



