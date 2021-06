Santos x Cianorte: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (8), pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Santos recebe o Cianorte nesta terça-feira (8), às 16h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, podendo perder por um gol de diferença para avançar às oitavas de final, após ter vencido por 2 a 0 na partida de ida. O duelo terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Cianorte DATA Terça-feira, 8 de junho de 2021 LOCAL Vila Belmiro - Santos, SP HORÁRIO 16h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Gilberto Rodrigues (PE)

Assistentes: Clovis Amaral (PE) e Karla Renata Cavalcanti (PE)

Quarto árbitro: Adriano de Assis (SP)

ONDE VAI PASSAR?



Peixe busca avançar às oitavas de final na Copa do Brasil 2021 / Foto: Getty Images

O SporTV e o Premiere, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira, às 16h30. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a vitória sobre o Ceará no Brasileirão por 3 a 1, o Santos volta suas atenções para a Copa do Brasil, podendo até mesmo perder por até um gol de diferença que avança para as oitavas de final, após ter vencido o primeiro jogo por 2 a 0.

Para o confronto, o técnico Fernando Diniz segue sem contar com o atacante Lucas Braga, com uma lesão muscular na coxa.

Do outro lado, o Cianorte precisa vencer por dois gols para levar a decisão para os pênaltis ou por três para garantir a classificação às oitavas.

Provável escalação do Santos: John, Pará, Luiz Felipe, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota e Gabriel Pirani; Marinho, Kaio Jorge e Marcos Guilherme.

Provável escalação do Cianorte: Bruno, Michael, Vitor Salvador, Maurício e Rael; Zé Vitor, Morelli e Erick Salles; Leo Porto, Gabriel Calabres e Pachu.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Cianorte 0 x 2 Santos Copa do Brasil 1 de junho de 2021 Santos 3 x 1 Ceará Brasileirão 6 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Juventude Brasileirão 12 de junho de 2021 19h (de Brasília) Fluminense x Santos Brasileirão 17 de junho de 2021 19h (de Brasília)

CIANORTE

JOGO CAMPEONATO DATA Cianorte 0 x 2 Santos Copa do Brasil 1 de junho de 2021 Portuguesa 2 x 2 Cianorte Série D 5 de junho de 2021

Próximas partidas