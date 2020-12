Santos x Ceará: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Peixe entra em campo neste domingo (27), pela 27ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Sem saber o que é vencer há três rodadas no Campeonato Brasileiro (um empate e duas derrotas), o recebe o Ceará neste domingo (27), às 18h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, em duelo válido pela 27ª rodada do torneio nacional. O duelo terá transmissão ao vivo pelos canais TNT e Premiere, na TV fechada, além do EI Plus. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando AQUI.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Santos x Ceará DATA Domingo, 27 de dezembro de 2020 LOCAL Vila Belmiro - Santos HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ÁRBITRAGEM Árbitro: Rodolpho Toski (PR)

Assistentes: Bruno Boschilla (PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)

Quarto árbitro: Adriano de Assis (SP)

VAR: Rodrigo Nunes (RJ)

Assistentes VAR: Pathrice Wallace (RJ) e Thiago Gomes (RJ)

ONDE VAI PASSAR?



busca reencontrar o caminho da vitória / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelos canais TNT e Premiere, na TV fechada, além do EI Plus. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

Qual é o número do canal TNT?

Por cabo:

NET: 151

NET HD: 651

VIVO TV HD: 648

TVN: 33

TVN HD: 433

ROMA CABO: 69

ROMA CABO HD: 569

TV ALPHAVILLE HD: 151

CABO: 300

TELECOM HD: 820

BVCi HD: 212

TCM HD: 100

Por satélite:

SKY: 108

SKY HD: 508

CLARO TV: 151

CLARO TV HD: 651

VIVO TV HD: 100

OI TV: 48

OI TV HD: 548

ALGAR TV: 556

ALGAR TV HD: 956

NOSSA TV: 17

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

De olho no duelo contra o Boca Juniors pelas semifinais da Copa Libertadores, o Santos entra em campo para encarar o Ceará sem Pará, com lesão muscular na coxa, e o volante Jobson, com lesão no tendão de Aquiles.

Já Lucas Veríssimo, em negociação com o , é tratado como dúvida.

O Ceará, por outro lado, vem de vitória sobre o por 2 a 0, registrando 35 pontos em 26 jogos disputados no Brasileirão.

Para o duelo, o técnico Guto Ferreira terá como desfalques Willian Oliveira, Eduardo e Léo Chú.

Provável escalação do Santos: John; Madson, Luiz Felipe (Lucas Veríssimo), Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison (Lucas Braga), Sandry (Lucas Braga) e Diego Pituca; Marinho, Kaio Jorge e Soteldo.​

Provável escalação do Ceará: Richard, Samuel Xavier, Tiago Pagnussat, Luiz Otávio e Bruno Pacheco; Fabinho, Fernando Sobral e Vina; Lima, Mateus Gonçalves (Charles) e Cléber.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 4 x 1 16 de dezembro de 2020 1 x 0 Santos Campeonato Brasileiro 20 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Santos Copa Libertadores 6 de janeiro de 2021 19h15 (de Brasília) x Santos Campeonato Brasileiro 10 de janeiro de 2021 16h (de Brasília)

CEARÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Ceará 1 x 2 Campeonato Brasileiro 13 de dezembro de 2020 Fortaleza 0 x 2 Ceará Campeonato Brasileiro 20 de dezembro de 2020

Próximas partidas