Santos x Botafogo: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste domingo (17), pela 30ª rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Finalista da Copa Libertadores, o volta suas atenções para o Brasileirão. O recebe o neste domingo (17), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo na Globo (para RJ, Santos, PR, ES, GO, TO, SE, AL, PB, RN, CE, PI, PA, AM, RO, AC, RR, AP, Juiz de Fora, DF), na TV aberta, além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Santos x Botafogo DATA Domingo, 17 de janeiro de 2021 LOCAL Vila Belmiro - Santos HORÁRIO 16h (de Brasília) ÁRBITRAGEM Árbitro: Leandro Pedro Vuaden (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Jose Eduardo Calza (RS)

Quarto árbitro: Douglas Marques (SP)

VAR: Daniel Nobre (RS)

Assistentes VAR: Vinicius Gomes (RS) e Mauricio Coelho (RS)

ONDE VAI PASSAR?



Peixe busca reencontrar o caminho da vitória / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para RJ, Santos, PR, ES, GO, TO, SE, AL, PB, RN, CE, PI, PA, AM, RO, AC, RR, AP, Juiz de Fora, DF), na TV aberta, além do canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Deixando de lado a final da Libertadores diante do Palmeiras, o Santos entra em campo pensando apenas na vitória para seguir subindo na tabela de classificação. Atualmente, soma 42 pontos.

Diante do Botafogo, o técnico Cuca tem quatro desfalques: João Paulo e Alison, suspensos, John e Wagner Leonardo, com Covid-19. Assim, Vladimir deve voltar a ser titular.

Já o Botafogo, acumula três derrotas consecutivas e está na vice-lanterna do Brasileirão, com 23 pontos.

Para o confronto, o técnico Eduardo Barroca não terá o zagueiro Rafael Forster, com lesão no músculo adutor da coxa direita.

Provável escalação do Santos: Vladimir; Pará, Laércio, Luan Peres e Felipe Jonatan; Diego Pituca, Jobson e Lucas Braga, Soteldo, Marinho e Kaio Jorge.

Provável escalação do Botafogo: Diego Cavalieri; Kevin, Kanu, David Sousa, Victor Luis; Zé Welison, Cícero e Bruno Nazário (Rhuan); Warley, Kelvin e Pedro Raul.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Santos Campeonato Brasileiro 10 de janeiro de 2021 Santos 3 x 0 13 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Santos Campeonato Brasileiro 21 de janeiro de 2021 19h (de Brasília) Santos x Campeonato Brasileiro 24 de janeiro de 2021 18h15 (de Brasília)

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 0 x 2 -PR Campeonato Brasileiro 6 de janeiro de 2021 3 x 0 Botafogo Campeonato Brasileiro 10 de janeiro de 2021

Próximas partidas