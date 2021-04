Santos x Barcelona de Guayaquil: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça (20), pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Santos e Barcelona de Guayaquil se enfrentam nesta terça-feira (20), às 19h15 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O duelo terá transmissão ao vivo no canal Fox Sports, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Barcelona de Guayaquil DATA Terça-feira, 20 de abril de 2021 LOCAL Vila Belmiro, Santos, SP HORÁRIO 19h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Peixe estreia no grupo C da Libertadores / Foto: Getty Images

O Fox Sports, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta terça-feira, às 19h15. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

No grupo C da Copa Libertadores, o Santos recebe o Barcelona SC nesta terça-feira antes de encarar o Boca Juniors e The Strongest.

"É um grupo muito difícil. Quando se trata de Libertadores é sempre complicado. O Barcelona na Libertadores sempre tem tradição e complica, o The Strongest é difícil de jogar lá por causa da altitude, e o Boca Juniors não tem o que falar, sempre chega, tem um baita time", apontou Luan Peres.

Iniciando o aquecimento. pic.twitter.com/Bl51mgo8lL — Santos Futebol Clube (@SantosFC) April 19, 2021

Provável escalação do Santos: João Paulo; Pará, Kaiky, Luan Peres, Felipe Jonatan; Alison, Jean Mota (Gabriel Pirani), Soteldo, Marinho; Kaio Jorge e Marcos Leonardo.

Provável escalação do Barcelona de Guayaquil: Javier Burrai; Mario Pineida, Fernando León, Williams Riveros; Byron Castillo, Nixon Molina, Bruno Piñatares, Michael Hoyos, Emmanuel Martínez, Damián Díaz; Carlos Garcés.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 3 x 0 Santos Paulista 16 de abril de 2021 Santos 2 x 1 Inter de Limeira Paulista 18 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Novorizontino Paulista 23 de abril de 2021 22h15 (de Brasília) Santos x Corinthians Paulista 25 de abril de 2021 A definir

BARCELONA DE GUAYAQUIL

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona SC 3 x 0 Aucas Campeonato Equatoriano 12 de abril de 2021 Mushuc Runa 2 x 2 Barcelona SC Campeonato Equatoriano 17 de abril de 2021

Próximas partidas