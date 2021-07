Santos x Athletico-PR: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (6), pela décima rodada do Brasileirão; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Podendo assumir a liderança provisória em caso de vitória, o Athletico-PR visita o Santos nesta terça-feira (6), às 19h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, abrindo a décima rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo terá transmissão ao vivo na TNT, na TV fechada, e no Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santos x Athletico-PR DATA Terça-feira, 6 de julho de 2021 LOCAL Vila Belmiro - Santos, SP HORÁRIO 19h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinícius Gomes do Amaral (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e André da Silva (RS)

Quarto árbitro: Thiago Duarte Peixoto (SP)

VAR: Jean Pierre Gonçalves (RS)

Assistente VAR: Lucio Beiersdorf (RS)

ONDE VAI PASSAR?



Peixe quer voltar a vencer no Brasileirão / Foto: Alexsander Schneider/Correspondente

A TNT (exceto SP), na TV fechada, e o Estádio TNT Sports, na plataforma de streaming, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira, às 19h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de derrota para o América-MG por 2 a 0 na última rodada, o Santos mira apenas na vitória para colar no G-4 do Brasileirão.

Para o confronto, o técnico Fernando Diniz, suspenso, será substituído por Márcio Araújo.

O auxiliar não terá Pará, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Madson pode ser o substituto. Felipe Jonatan, diagnosticado com uma lesão de grau 1 na coxa direita, também está fora. assim como Luan Peres, que está em negociação com o Olympique de Marseille. Kaiky deve ser mantido no time.

Aquecimento antes do treino ⚽ pic.twitter.com/jQtvLuZp8z — Santos Futebol Clube (@SantosFC) July 5, 2021

Do outro lado, o Athletico-PR, entra em campo de olho na liderança provisória. Embalado com duas vitórias consecutivas, o Furacão não terá desfalques para a partida.

No entanto, o técnico António Oliveira pode poupar alguns jogadores, já visando o duelo contra o América de Cali na Colômbia na próxima semana.

São 23 jogadores a caminho de Santos para o jogo desta terça-feira (6).#VamosFuracão #SANxCAP — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) July 5, 2021

Provável escalação do Santos: João Paulo; Madson, Luiz Felipe, Kaiky e Moraes (Carlos Sánchez); Camacho, Jean Mota e Gabriel Pirani (Carlos Sánchez); Marinho, Marcos Guilherme e Lucas Braga.

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno (Zé Ivaldo) e Abner (Nicolas); Richard, Christian (Léo Cittadini) e Terans; Nikão, Vitinho e Matheus Babi.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 0 x 0 Sport Brasileirão 30 de junho de 2021 América-MG 2 x 0 Santos Brasileirão 3 de julho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Santos Brasileirão 10 de julho de 2021 16h30 (de Brasília) Santos x Independiente Copa Sul-Americana 15 de julho de 2021 19h15 (de Brasília)

ATHLETICO-PR

JOGO CAMPEONATO DATA Fluminense 1 x 4 Athletico-PR Brasileirão 30 de junho de 2021 Athletico-PR 2 x 1 Fortaleza Brasileirão 3 de julho de 2021

Próximas partidas