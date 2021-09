Santos x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça (14), pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Santos enfrenta o Athletico-PR nesta terça-feira (14), às 21h30(de Brasília), na Vila Belmiro, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A partida terátransmissão ao vivo no SporTV e Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha em tempo real clicando aqui.

O duelo terá arbitragem de Leandro Pedro Vuaden, do Rio Grande do Sul, com assistências de Jorge Eduardo Bernardi e José Eduardo Calza. No VAR, o comando será de Daniel Nobre Bins.

Como venceu a primeira partida por 1 a 0, o Furacão entra em campo com a vantagem do empate. Se o Peixe ganhar por um gol de diferença, a classificação para a semifinal será decidida nos pênaltis. Quem avançar terá pela frente o vencedor de Grêmio e Flamengo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

O Santos entrará em campo sem três titulares: Róbson Reis, com entorse no tornozelo, Camacho, que já defendeu o Corinthians na competição, e Léo Baptistão, registrado pelo clube após o prazo de inscrição, estão fora.

"Já são problemas que aparecem e temos de buscar soluções para passar aos jogadores o quanto antes o que a gente vai fazer. Gosto de falar com os atletas dois dias antes e espero ter essas respostas", afirmou o técnico Carille.

Já o Athletico-PR não terá Jader. O meia-atacante sofreu uma entorse de tornozelo e ainda não há previsão de retorno.

Provável escalação do Santos: João Paulo, Madson, Luiz Felipe, Wagner Palha e Felipe Jonatan; Jean Mota, Carlos Sánchez e Gabriel Pirani; Marcos Guilherme, Lucas Braga e Marcos Leonardo (Ivonei ou Vinicius Balieiro).

Provável escalação do Athletico-PR: Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Christian, Erick (Fernando Canesin); David Terans, Nikão e Renato Kayzer.

Veja informações da partida!