Santos apresenta projeto e tenta convencer Carille a ficar em 2022

Fábio Carille ainda não definiu a sua manutenção no Santos para a próxima temporada, mesmo que em sua contratação tenha acertado verbalmente a permanência até o fim de 2022. O técnico foi procurado pelo departamento de futebol para conversar sobre a sua situação nos últimos dias, conforme apurado pela GOAL.

O responsável pelo esporte na Vila Belmiro, Edu Dracena, se reuniu com o comandante a fim de discutir o que será feito no próximo ano. O dirigente apresentou os números que podem ser investidos na busca por atletas e explicou o que pretende para 2022. A ideia é convencer o treinador de que há a possibilidade de montar um elenco competitivo para a disputa de Brasileirão e Copa do Brasil.

Além disso, houve conversa sobre a questão salarial do treinador. O clube vive situação financeira delicada e não pretende uma valorização elevada ao salário do comandante, mas é estudada um montante superior ao que é pago neste ano.

O clube aguarda uma posição do técnico nos próximos dias para dar sequência ao planejamento feito para 2022. Nos bastidores, a visão é de que ele é o técnico ideal para comandar o elenco.

Contratado para salvar o Santos do rebaixamento, Fábio Carille obteve êxito em seu objetivo e, agora, espera um time mais forte para brigar nas cabeças do Campeonato Brasileiro.

Desde a sua chegada à Vila Belmiro, em setembro deste ano, Fábio Carille comandou o time em 19 oportunidades, com sete vitórias, seis empates e seis derrotas. Ele teve 47,36% de aproveitamento no período.