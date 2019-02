Dias após estrear, Cueva é apresentado no Santos: "sei o que Sampaoli precisa"

Após estrear com o Santos no último sábado (9), Cueva é apresentado no Santos

Apresentado nesta quinta-feira (14), no Santos, o meio-campista Christian Cueva viveu uma situação inusitada: sua coletiva de 'chegada' ao time da Vila acaba acontecendo depois de ele entrar em campo pelo novo clube, no último sábado. No papo com a imprensa, o principal reforço da equipe para a temporada disse saber quais são os desejos do treinador Jorge Sampaoli para o elenco.

“Sampaoli já conheço há um tempo, ele treinou duas equipes em meu país. Tenho muitos amigos em comum e admiração a ele. Estou feliz de estar na equipe dele. Sei o que ele quer para o time e entendo isso”.

Aquele joinha dupla tradicional de quem é apresentado. Vai pra cima deles! 👍🏾👍🏾 #BienvenidoCueva pic.twitter.com/L09waUf0Gm — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 14 de fevereiro de 2019

Questionado sobre os atos de indisciplina quando atuava no São Paulo, Cueva afirmou ter mudado. Vale destacar que o jogador chegou a ser multado pela diretoria do Morumbi.

“A imprensa falou muito de coisas que não aconteceram. Preferi não falar sobre na época. Agora eu estou tranquilo e quero jogar futebol”, comentou.

Renato, executivo de futebol, Cueva e o presidente José Carlos Peres (Foto: Ivan Storti/Divulgação)

Com atuações abaixo do esperado na Europa junto ao time russo, o Krasnobar, o peruano marcou apenas um gol em seis meses fora do Brasil. Agora, com o retorno ao “País do Futebol”, Cueva explicou porque decidiu voltar.

“Queria ter uma continuidade. Penso em seleção e preciso estar jogando para chegar lá. Aqui no Santos vou competir com grandes jogadores para conquistar meu espaço. Ainda tenho que melhorar algumas coisas que pessoalmente acredito que preciso evoluir”, disse.

O Santos desembolsou cerca de 7 milhões de euros para contar com Cueva no elenco. O valor poderá ser pago parcelado, com a primeira parcela prevista para o mês de janeiro de 2020. Até o pagamento, a contratação do meia segue como empréstimo.

Titular contra o Mirassol no último sábado (9), Cueva atuou por cerca de 65 minutos em uma partida marcada pelas chances desperdiçadas de gols por parte do Santos. Mesmo assim, a equipe praticamente reserva escalada por Sampaoli venceu o duelo por 1 a 0.