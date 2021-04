Santos apresenta camisa nova em homenagem a "raios que caem no mesmo lugar"

Em uniforme lançado, Peixe exalta os jogadores formados no clube, conhecidos como Meninos da Vila

No aniversário de 109 anos, e após receber homensagens, incluindo uma de Neymar, o Santos Futebol Clube lançou seus novos uniformes da Umbro, que exaltam os Meninos da Vila. A marca utilizou o slogan “Raios que caem no mesmo lugar”, para lembrar os grandes jogadores revelados pelo Peixe, como o próprio Ney e Pelé.

Não tem jeito. Todo ano troveja na Vila e outro raio cai no mesmo lugar. O @SantosFC é isso: magia, história e paixão. Apresentamos hoje os novos mantos do Peixe para a temporada e claro, para os futuros raios da Vila.#OndeNascemOsRaios ⚡ pic.twitter.com/Z6bHDFHhIM — Santos Futebol Clube (@SantosFC) April 14, 2021

As camisas já podem ser adquiridas na Santos Store, loja oficial do Santos na Internet (santosstore.com.br), e no portal da Umbro Brasil (umbro.com.br), em pré-venda. No final de semana, algumas lojas físicas também já terão o uniforme.

“Nada melhor do que festejar um aniversário e ganhar um presente que todos desejam. Qual torcedor santista não quer vestir nosso manto? As camisas ficaram lindas e remetem à nossa história, nossos raios, tão poderosos quando estão nos gramados. O parabéns ao Santos FC será bem mais feliz”, exaltou o presidente Andres Rueda.

“Nós brincamos que o Santos é um fenômeno a ser estudado. Nunca na história um clube fez tanto pelo futebol mundial, e isso há mais de cem anos. É uma fonte que nunca seca, um time que, mesmo quando passa por dificuldades, consegue encontrar força para superá-las. É uma herança da maior importância, e, o mais importante, uma herança viva, porque os raios não param de cair na Vila”, contou Eduardo Dal Pogetto, da Umbro Brasil.