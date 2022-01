Santos aposta em trabalho de marketing para fechar com Ricardo Goulart

O Santos negocia a contratação de Ricardo Goulart no mercado da bola. Há tratativas em curso, conduzida pelo diretor de futebol Edu Dracena, e o estafe do jogador, liderado por Paulo Pitombeira. O departamento de marketing santista também atuará nas tratativas. A ideia é utilizar o jogador como garoto-propaganda em algumas ações e repassar parte da receita a ele.

As negociações entre Peixe e meia-atacante podem ter um desfecho nos próximos dias, desde que ele aceite receber um percentual dos vencimentos por meio de ações de marketing. As partes já debateram o tema nos últimos dias e voltarão a se reunir em breve para tentar finalizar as tratativas.

A informação sobre as tratativas entre Ricardo Goulart e Santos foi inicialmente divulgada pelo GE e confirmada pela GOAL com ao menos três fontes distintas.

Ricardo Goulart é visto como um nome de destaque para o elenco comandado por Fábio Carille. No ano passado, antes de confirmar a sua permanência na Vila Belmiro, o técnico pediu reforços à diretoria para 2022. O meia-atacante de 30 anos pode ser o primeiro nome a chegar ao clube no mercado da bola.

Mais artigos abaixo

O agravamento da pandemia do novo coronavírus no Brasil é um fato que atrapalha a busca por reforços no Santos nos primeiros dias de 2022. O departamento de futebol trabalha com o intuito de evitar um surto no vestiário durante a pré-temporada.

Ricardo Goulart rescindiu o seu contrato com o Guangzhou Evergrande no fim do ano passado e está livre no mercado da bola desde então. Ele fez 13 jogos, com sete gols e duas assistências na temporada passada.

O meia-atacante também chegou a negociar com o Fluminense no mercado da bola, mas não chegou a um acordo com o clube do Rio de Janeiro.