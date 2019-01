Santos: após chegada de Everson, Peixe empresta Vladimir ao Avaí

O Peixe anunciou a contratação do goleiro Everson, e o Leão oficializou a chegada de Vladimir por empréstimo

O Avaí anunciou oficialmente a contratação do goleiro Vladimir nesta segunda-feira (28), que chega do Santos por empréstimo até dezembro deste ano.

A negociação entre os clubes estava acertada desde a última quinta-feira (24), e foi concretizada nesta segunda com a apresentação do novo goleiro do Peixe, Everson, que assinou contrato até dezembro de 2020, deixando o Ceará.

É DO LEÃO!



O goleiro Vladimir é o novo goleiro do Leão para a temporada.#NovoReforçodoLeão

Foto: André Palma Ribeiro/Avaí F.C. pic.twitter.com/3oPRnXWZbi — Avaí Futebol Clube (@AvaiFC) 28 de janeiro de 2019

A equipe catarinense pagará apenas 30% do salário de Vladimir, enquanto o Santos se responsabilizará pelo restante.