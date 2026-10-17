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Santos Agibank 2Reprodução
Luis Felipe Gonçalves

Santos anuncia instituição financeira como novo patrocinador máster até o fim da temporada

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Banco digital ocupará o espaço principal da camisa santista após restrições à publicidade de casas de apostas no Brasil

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O Santos anunciou um acordo com o banco digital Agibank para ocupar o espaço de patrocinador máster do clube até o fim de 2026. A marca será estampada na parte frontal da camisa da equipe masculina profissional, com estreia prevista para o confronto contra o Fluminense, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

A empresa assume o espaço que ficou vago após a suspensão do contrato com a Novibet. A parceria com a casa de apostas foi interrompida em meio às restrições impostas pelo Governo Federal à exploração e à publicidade de plataformas de apostas e cassinos online no país.

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O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, destacou a importância do acordo para as receitas do clube e para a continuidade dos projetos em andamento.

"A chegada do Agibank como patrocinador, ocupando uma das principais propriedades do nosso Manto Sagrado, é mais uma demonstração da força da marca Santos e da credibilidade da gestão. Parcerias como essa são importantes para a manutenção de uma grande equipe e a execução de projetos em desenvolvimento. A busca de novas receitas é um foco permanente. Santos e Agibank vão jogar juntos", afirmou, em declaração ao site oficial.

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Inicialmente válido até dezembro de 2026, o contrato poderá ser ampliado futuramente. Segundo o clube, a parceria aproxima o posicionamento do Agibank, voltado ao público popular, da tradição e da identificação histórica do Santos com os torcedores brasileiros.

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Matheus Girardi, diretor de marketing do banco, também ressaltou o potencial da associação, citando a presença digital do clube e a força de seu elenco.

"O Santos reúne uma tradição que atravessa gerações, uma forte conexão com o Brasil popular e uma presença digital de grande alcance. Foi o clube brasileiro de maior crescimento e engajamento nas redes sociais do futebol brasileiro em 2025 e 2026, e conta com estrelas em seu elenco como Neymar, Coutinho e Gabigol. Essa combinação faz da parceria um ativo estratégico para o Agibank, com potencial para ampliar o reconhecimento da nossa marca e fortalecer nossa proximidade com milhões de brasileiros", declarou.

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O Santos havia firmado contrato com a Novibet em meados de fevereiro, com duração de três temporadas e valor fixo de R$ 35 milhões, além de parcelas variáveis. A empresa, sediada em Malta, chegou a antecipar parte dos valores previstos no acordo.

Diante das restrições à publicidade de apostas, o clube optou pela suspensão do contrato, em vez de um rompimento definitivo, mantendo a possibilidade de buscar uma solução para a parceria. Com a impossibilidade de cumprir as contrapartidas comerciais previstas, porém, o espaço principal da camisa precisou ser destinado a uma nova marca.

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O uniforme santista também conta com propriedades comerciais cedidas à NR Sports, empresa da família de Neymar, que utiliza os espaços para divulgar marcas próprias, como a Marca Pelé e o Instituto Projeto Neymar Jr. A cessão foi realizada como parte de um acordo envolvendo o pagamento de um transfer ban do clube.

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Estudante de jornalismo na Universidade São Judas Tadeu, amo o futebol desde sempre, é mais que um vício, se tornou minha vida. Como quase todo jornalista, sempre tive o sonho de ser jogador de futebol, porém, faltou o principal, habilidade (haha). Por isso acabei escolhendo o jornalismo como caminho, transformando a paixão em profissão. Acompanho de perto o cotidiano dos clubes, bastidores, táticas e as mais variadas competições, tentando colocar um pouquinho disso em minhas matérias.

Minha história com o futebol:
Um certo time despertou minha paixão pelo futebol, graças à ele fui a vários estádios e jogos, despertando minha paixão e vontade de trabalhar com o futebol.

Especialidades:
Futebol brasileiro e de seleções (um pouco de italiano e argentino também).
Resenhas;
Equipes históricas.  

Minha memória favorita do futebol:
Argentina x França, final da Copa de 2022, melhor jogo que assisti na minha vida.

Meu time de todos os tempos:
Neuer; Baresi, Maldini e Beckenbauer; Iniesta, Cruyff, Maradona, Cristiano Ronaldo; Messi, Ronaldo Fenômeno e Pelé.