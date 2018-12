Santos anuncia acordo com Sampaoli, que deve assinar contrato no fim de semana

Treinador da Argentina na Copa do Mundo, hermano deverá comandar o Peixe em 2019

Agora é oficial. O Santos anunciou, no início da tarde desta quinta-feira (13), que chegou a um acordo com Jorge Sampaoli. O argentino aceitou ser o técnico do Peixe em 2019.

Restam, segundo o clube alvinegro, acertar os últimos detalhes e assinar o contrato, o que deve ocorrer em encontros presenciais neste fim de semana.

Oficial: Santos FC e Jorge Sampaoli têm um aceite assinado na proposta para que o argentino seja o treinador da equipe em 2019. Os últimos detalhes e a assinatura do contrato devem ser finalizados em encontros presenciais neste final de semana. pic.twitter.com/ZF3m3j3XuW — Santos Futebol Clube (@SantosFC) 13 de dezembro de 2018

O argentino estava na mira de clubes da Major League Soccer, mas o desafio de trabalhar no Brasil pesou na sua decisão.

Antes do desastre com a Argentina na Copa do Mundo, o treinador fez um bom trabalho no Sevilla e teve excelente desempenho no comando da seleção chilena.