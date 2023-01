Santos amplia crise: sete vitórias nas últimas três edições do Paulista

Após quatro partidas disputadas no Paulistão, e apenas uma vitória, o Peixe acendeu o sinal de alerta contra o rebaixamento no Estadual

Sem vencer há três rodadas no Campeonato Paulista, o Santos já vive um momento delicado nesta temporada. Após um empate sem gols com o Água Santa na última quarta-feira, um sinal de alerta foi ligado na equipe, depois dos jogadores entrarem em atrito com os próprios torcedores na Vila Belmiro.

Os mais de 9 mil torcedores presentes no estádio vaiaram a equipe ainda no primeiro tempo e cobraram uma melhora em campo. O jovem Ângelo, por sua vez, foi visto retribuindo os xingamentos dos torcedores durante sua substituição, enquanto Soteldo discutiu com a torcida após o apito final.

O resultado é um retrato do primeiro sinal de alerta ligado na temporada para o Peixe, que está fora da zona de classificação para o mata-mata do Paulistão. A equipe de Odair Hellmann soma cinco pontos em quatro jogos disputados, com uma vitória, dois empates e uma derrota.

O péssimo início de temporada, somado as duas últimas épocas da equipe no Estadual, mostram que o Santos vive uma crise na competição, já que soma apenas sete vitórias (três em 2021, três em 2022 e uma em 2023) nas últimas três edições do Paulistão.

A diretoria, porém, enfrenta uma crise financeira sem precedentes e, por isso, a equipe tem pouco poder para fazer grandes investimentos para reforçar a equipe de Odair Hellmann, que recebeu apenas seis reforços pontuais nesta janela de transferências.

Somado a isso, a equipe está prestes a entrar em uma maratona de jogos longe de casa, já que atuará em São Paulo para uma maior arrecadação de bilheteria. A equipe atuará, como mandante, por dois jogos no Estádio do Canindé, casa da Portuguesa, além de outras três partidas como visitante até retornar para a Vila no dia 20 de fevereiro.

A ameaça de rebaixamento no Estadual, depois de duas temporadas lutando contra esse fantasma, está cada vez mais presente entre os torcedores do Santos.