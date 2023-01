Santos x América-MG ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da semifinal da Copinha

Equipes entram em campo neste domingo (22), em busca de uma vaga na grande decisão; veja como acompanhar na TV e na internet

Santos e América-MG entram em campo na noite deste domingo (22), na Vila Belmniro, às 21h (de Brasília), pela semifinal da Copinha 2023. A partida terá transmissão ao vivo da Rede Vida, na TV aberta, e do SporTV, na TV fechada.

O Santos foi o segundo colocado do grupo 26, com duas vitórias e uma derrota. Na fase eliminatória, o Peixe venceu o São Bernardo por 2 a 1, o Bahia por 4 a 0 e o Água Santa por 1 a 0. Nas quartas de final, o Alvinegro venceu o Fortaleza de virada por 2 a 1.

"Mais um jogo que precisamos ter atenção total. O nosso adversário possui os seus méritos por ter chegado nesta fase, assim como nós também temos os nossos. Será uma decisão e temos que encarar ela com muita serenidade, comprometimento para chegar na final", disse o lateral Kevyson.

Já o América-MG terminou na liderança do grupo 18, com 100% de aproveitamento. Depois, o Coelho ganhou do CSP por 3 a 0, do São Paulo por 3 a 1, do RB Bragantino por 1 a 0 e do Ituano por 3 a 0. O time mineiro deve ter um cenário desfavorável no quesito torcida, já que o duelo será em solo santista.

Escalações

Escalação do provável do Santos: .

Escalação do provável do América-MG: .

Desfalques

Santos

Sem desfalques confirmados.

América-MG

Sem desfalques confirmados.

Melhor participação na Copa São Paulo

O Santos possui três títulos na Copinha: 1984, 2013 e 2014. Já a melhor campanha do Bahia foi em 2011, quando foi vice-campeão. Já o América-MG foi campeão em 1996.

Quando é?