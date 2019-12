Santos ainda lamenta venda de Neymar para o Barcelona. Mas é o Santos "errado"

O clube mexicano "xará" do brasileiro aproveitou o erro de um jornal para brincar com a situação

A venda de Neymar, do para o , em 2013, foi repleta de polêmicas e motivou inclusive uma ruptura temporária entre o craque e o clube da Vila Belmiro – algo já resolvido, tanto que o atual camisa 10 do recentemente tirou uma foto na frente do estádio onde começou a brilhar.

Mas o Santos segue a lamentar não poder olhar para sua lista de jogadores e ver Neymar ali. Mesmo que seja um Santos que na verdade jamais contou com o brasileiro. Foi o caso do , do .

Através de suas redes sociais, o clube mexicano compartilhou uma foto em que a transferência de Neymar para o Barcelona utiliza, equivocadamente, o seu escudo ao invés de usar o famoso emblema do . A legenda, em tom de brincadeira, foi: “saudades, Neymar”.