Santos x Água Santa ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Querendo reencontrar a vitória, o Santos recebe o Água Santa na noite desta quarta-feira (25), na Vila Belmiro, às 21h35 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na TV aberta, do Premiere, na TV fechada e do Paulistão Play, na internet.

Sem vencer há dois jogos, o Santos recebeu críticas pelos seus desempenhos recentes, principalmente sobre a falta de criatividade. A tendência é que o técnico Odair Hellmann faça mudanças na equipe, com João Lucas dando vaga para Nathan na lateral-direita. Já Soteldo está recuperado e volta a ficar à disposição.

O Água Santa, por sua vez, empatou um jogo e perdeu outros dois. Além disso, o time de Diadema não vencer uma partida há quatro meses. Patrick Brey e Lucas Tocantins, machucados, estão fora, assim como Kadi, suspenso.

Prováveis escalações

Escalação do provável Santos: João Paulo, Nathan, Messias, Maicon, Lucas Pires, Rodrigo Fernández, Sandry, Carabajal, Ângelo, Soteldo e Marcos Leonardo.

Escalação do provável Água Santa: Ygor; Reginaldo, Rodrigo Sam, Didi e Rhuan; Kady, Thiaguinho, Igor Henrique e Luan Dias; Bruno Xavier e Júnior Todinho.

Desfalques

Santos

Dodi, com desconforto muscular, e Mendoza, com febre, desfalcam o Peixe.

Água Santa

Patrick Brey e Lucas Tocantins estão machucados, enquanto Kadi cumpre suspensão.

