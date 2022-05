Santo André x Corinthians: onde assistir ao vivo, horário e informações do Paulistão sub-20 de 2022

O Santo André recebe o Corinthians nesta quarta-feira (11), às 15h00 (de Brasília), em duelo válido pela terceira rodada do Campeonato Paulista sub-20, da temporada de 2022. A partida acontece no Estádio Bruno José, e será transmitida para todo o Brasil através do site Eleven Sports, na internet, e pelo Paulistão Play no streaming por assinatura. Na GOAL, você acompanha aos principais lances do duelo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santo André x Corinthians DATA Quarta-feira, 11 de maio de 2022 LOCAL Estádio Bruno José - Santo André, SP HORÁRIO 15h00 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O portal Eleven Sports, na internet, e o Paulistão Play, no streaming por assinatura, são os canais que vão transmitir o jogo desta quarta, no Bruno José. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

Os donos da casa estão na quarta colocação do Grupo 9, com três pontos conquistados em dois jogos disputados, se mantendo nessa posição pelo saldo de gols neutro, em zero.

Assim como o Santo André, o Corinthians também possui apenas uma vitória, mas está em primeiro do grupo, pois soma o maior saldo entre as seis equipes, com quatro gols positivos. Entre uma partida vencida e uma derrota, os dois elencos procuram se sobressair para avançar na colocação e se distanciar dos adversários.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTO ANDRÉ

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Santo André 2 x 0 EC São Bernardo Paulistão sub-20 4 de maio de 2022 União Suzano 2 x 0 Corinthians Paulistão sub-20 8 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santo André x Corinthians Paulistão sub-20 11 de maio de 2022 15h (de Brasília) São Caetano x Santo André Paulistão sub-20 25 de maio de 2022 15h (de Brasília)

CORINTHIANS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA São Caetano 1 x 0 Corinthians Paulistão sub-20 4 de maio de 2022 Corinthians 5 x 0 ECUS Paulistão sub-20 7 de maio de 2022

Próximas partidas