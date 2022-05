Santo André x Corinthians: escalação, desfalques e mais do jogo do Paulistão sub-20 de 2022

Vindo de goleada por 5 a 0 sobre o ECUS, o Corinthians sub-20 vai até Santo André para o duelo da terceira rodada do Paulistão da garotada da base, em confronto que acontece nesta quarta-feira (11), às 15h (de Brasília), no Estádio Bruno José.

Pelo lado dos donos da casa, a equipe precisa se recuperar após a derrota jogando fora de casa para o União Suzano, por 2 a 0. No entanto, na partida disputada em casa, venceu o EC São Bernardo pelo mesmo placar, se mantendo na quarta posição do Grupo 9, enquanto o Timãozinho fica em primeiro graças ao saldo de gols, de quatro positivos.

Entre as equipes, no último encontro, o Corinthians bateu o Santo André por 5 a 0, jogando em casa, com as coisas podendo mudar de cara com o mando de campo trocado nesta próxima partida.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Com dois expulsos no último confronto pelo Paulista sub-20, sendo eles Lucas Silva e Henry Salles, o Santo André precisa encontrar atletas que possam os substiuir para o duelo contra o Corinthians. O primeiro foi titular no último duelo, então Theo José ou Glauco podem vir a ser opções.

Pelo lado alvinegro, o time estará completo para o jogo fora de casa.

Possível escalação do Santo André: Gabriel Pereira; Theo José (Glauco), Pedro Henrique, Marcos Vinicius e Renan Veltri; Leonardo Tadeu, Diego Estrela e Alexiel; Dioran, Pato e Gabriel Silva.

Possível escalação do Corinthians: Kauê; Léo Mana, João Pedro Tchoca, Murillo e Vitor Meer; Thomas Argentino; Matheus Araújo, Kayke e Biro; Giovane e Felipe Augusto.

DESFALQUES

SANTO ANDRÉ

Lucas Silva e Henry Salles: expulsos.

CORINTHIANS

Sem desfalques.

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Santo André e Corinthians será transmitido ao vivo pelo Eleven Sports, na internet, e pelo Paulistão Play, através do streaming, nesta quarta. A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.