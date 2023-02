Santo André x São Paulo ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Paulistão

Times entram em campo neste domingo (5), pela sexta rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Santo André e São Paulo entram em campo na tarde deste domingo (5), às 18h30 (de Brasília), no Brunão, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo da Record, na TV aberta, do Premiere, na TV fechada, e do Paulistão Play, no streaming.

Quer ver jogos do Paulistão ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL PLAY

Há três jogos sem perder, o Santo André está na terceira posição do grupo D, com 10 pontos. O Ramalhão tem apenas confirmada a ausência de Filipe Costa. Desta forma, o técnico Vinícius Bergantin deve manter a escalação.

Já o São Paulo é o líder do grupo B, com 8 pontos, mas vem de derrota no clássico Majestoso. O técnico Rogério Ceni segue com o departamento médico cheio.

Prováveis escalações

Escalação do provável Santo André: Lucas Frigeri; Ricardo Luz, Rodolfo, Matheus Mancini e Romário; Marthã, Dudu Vieira e Gerson Magrão; Pablo, Talliari e Léo Ceará.

Escalação do provável São Paulo: Rafael, Orejuela (Caio Paulista), Alan Franco, Beraldo e Welington; Jhegson Méndez, Rodrigo Nestor e Luciano; David, Wellington Rato e Calleri.

Desfalques

Santo André

Filipe Costa está lesionado.

São Paulo

Arboleda, Moreira, Caio, Diego Costa, Nahuel Ferraresi, André Anderson, Rafinha e Igor Vinicius estão no departamento médico.

Quando é?