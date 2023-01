Santo André x Santos ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (11), pela terceira rodada do grupo 26; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo a liderança, Santo André e Santos entram em campo na noite desta quarta-feira (11), às 19h30 (de Brasília), em Santo André, pela terceira rodada do grupo 26 da Copinha 2023. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Já classificadas, as equipes entram em campo buscando a vitória para garantir a liderança da chave. O Peixe é o primeiro colocado, com dois triunfos, enquanto o Ramalhão está em segundo lugar, com 4 pontos.

Escalações

Escalação do provável do Santo André: Gabriel, Henrique, Renan, Caio, Lucas, Lucas Silva, Luiz Eduardo, Alexiel, Bruno, Francisco e Gabriel Paz.

Escalação do provável do Santos: Edu Araujo, Cadu, Derick, Jair, Kevyson, Hyan, Balão, Ivonei, Gabriel Miranda, Fernandinho e Deivid.

Desfalques

Santo André

Sem desfalques confirmados.

Santos

Sem desfalques confirmados.

Melhor participação na Copa São Paulo

O Santos possui três títulos na Copinha: 1984, 2013 e 2014.

Classificação do Grupo

POS. TIME P V E D SG 1º Santos 6 2 0 0 4 2º Santo André 4 1 1 0 4 3º Falcon 1 0 1 1 -2 4º São Raimundo-RR 0 0 2 -6

Quando é?