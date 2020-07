Santo André, a pedra no sapato dos grandes que tenta derrubar o Palmeiras no Paulista

Invicto contra os clubes de São Paulo que estão na Série A do Brasileirão, Ramalhão tenta surpreender e avançar à semifinal, mas situação não é fácil

Nesta quarta-feira (29), Palmeiras e Santo André entram em campo pelas quartas de final do Paulistão, às 21h30, no Allianz Parque. Como de costume, o clube mais tradicional é tido como o favorito para o duelo, no entanto, o Ramalhão, a pedra no sapato dos grandes até aqui, tenta derrubar o Alviverde e avançar à semifinal.

Durante a primeira fase do Paulistão, a equipe do ABC Paulista teve um desempenho surpreendente e está invicto contra os mais ricos e poderosos do estado.

Mesmo jogando fora de casa, empatou contra , na Vila Belmiro, e contra , na Arena alvinegra. Contra o , jogando em casa, no Bruno José Daniel, conseguiu uma bela vitória por 2 a 1, sendo superior ao Tricolor em grande parte da partida.

Além dos grandes, o destaque do estadual é o Red Bull , que conta com grande investimento para esta temporada e terminou a primeira fase do como a melhor campanha geral, com sete vitórias e apenas três derrotas.

E uma dessas derrotas foi justamente para o Santo André, que também aprontou para cima do clube de Bragança Paulista. Dessa forma, o Ramalhão se encontra invicto contra as equipes paulistas da Série A do Campeonato Brasileiro.

O único grande que ainda não encarou o Santo André foi justamente o , visto que equipes do mesmo grupo não se enfrentaram na primeira fase do estadual. Agora, a equipe tenta provar que pode ser a grande pedra no sapato dos favoritos ao título paulista.

O Palmeiras, por outro lado, foi o líder do grupo B e tem a vantagem de mandar o jogo em seu estádio. Além disso, Vanderlei Luxemburgo pode ter o reforço de Gustavo Gómez, que acertou sua renovação e já foi registrado na CBF.

Apesar do retrospecto, a situação não é fácil

Olhando apenas para o desempenho do Santo André contra as principais equipes de São Paulo, parece que tudo no clube vai às mil maravilhas, mas não é bem assim.

Até a paralisação do futebol, o clube do ABC tinha a melhor campanha geral do Paulistão. Porém, com a crise causada pela pandemia do novo coronavírus, vem enfrentando grandes dificuldades e teve seu elenco muito modificado durante o período sem futebol.

O principal desfalque foi o atacante Ronaldo, vendido ao Sport. Ele era o grande destaque da equipe e artilheiro do clube na competição, com cinco gols marcados.

Mesmo com todas as dificuldades, o Ramalhão tenta derrubar o Palmeiras, um dos clubes mais ricos do futebol brasileiro. Além do bom retrospecto contra os grandes, o clube tem a seu favor um Allianz Parque sem a presença de torcedores e o fato de o confronto ser decidido em jogo único.