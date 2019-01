Santiago Solari pede cuidado com expectativas sobre Vinicius Junior

Argentino destaca importância de equilíbrio de cobranças entre jogadores jovens e experientes no Real Madrid

Em entrevista coletiva antes do duelo contra o Leganés pela Copa do Rei, marcado para a próxima quarta-feira (16), o técnico Santiago Solari destacou a boa forma recente de Vinicius Junior no Real Madrid, apesar de acalmar as expectativas sobre o jogador.

"Ele tem muito talento e sabe demonstrar isso, tanto em partidas em casa quanto nas que disputa fora, contra atletas experientes e também com o apoio de jogadores experientes. A forma recente de Vinicius é fruto de muito mérito, mas é necessário ter cuidado pois ele tem 18 anos e acabou de chegar no time. Sempre o peso da competição cai sobre os ombros dos que são mais velhos", pontuou Solari.

Confira os números de Vinicius Junior na temporada 2018/19 da La Liga:

O argentino também creditou o sucesso de Vinicius e outros jovens do elenco Merengue por questões individuais e coletivas.

"Há momentos em que eles conseguem se desenvolver mais rápido, mas sempre com o apoio dos que são mais experientes. Os jovens conseguem se soltar com o apoio dos mais veteranos. O crédito do sucesso é dos garotos e também dos mais experientes, que os ajudam muito, Um Sergio Ramos, um Varane, Carvajal ou Casemiro são muito importantes e necessários para dar sustento ao time e aos mais novos", ressaltou o treinador.

O Real Madrid tem a vantagem do resultado após vencer na ida por 3 a 0 pelas oitavas de final. Caso avance na competição, aguarda o sorteio da definição do adversário nas quartas de final.