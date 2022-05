Santi Mina, do Celta de Vigo, é condenado a quatro anos de prisão por abuso sexual

O atacante Santi Mina, do Celta de Vigo, foi condenado por ter abusado sexualmente de uma mulher em 2017, e deverá cumprir quatro anos de prisão e pagar uma multa equivalente a 50 mil euros (R$ 260 mil, aproximadamente).

Apesar disso, o tribunal ainda absolveu o jogador, que, como havia pedido a promotoria, deveria cumprir pena de oito a nove anos. A juíza Tarsila Martinez, além da condenação em quatro anos, também impôs que Mina se mantenha a mais de 500 metros de distância da vítima. David Goldar, ex-companheiro do atacante e citado como cúmplice do caso, foi absolvido de todas as acusações.

Na época do crime, os dois jogavam pelo Valência, mas o caso só teve suas investigações iniciadas no final de 2019. Neste ano, a decisão foi então tomada pelo tribunal, enquanto o jogador atuou durante os anos do processo e se tornou peça importante para o Celta de Vigo.

O clube comunicou, inclusive, que afastou Mina por medidas de "precaução" após a sentença. Os advogados do acusado de 26 anos disseram que vão investigar a sentença dada ao jogador por "não estar adptada à lei", como ressaltaram.