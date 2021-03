Santander confirmado como patrocinador da CONMEBOL Libertadores Feminina

O banco patrocina o maior torneio feminino da América Latina nas edições de 2020, 2021 e 2022

O Banco Santander é patrocinador da CONMEBOL Libertadores Feminina em 2020, 2021 e 2022.

O patrocínio inclui posicionamento da marca durante as transmissões dos jogos, além de ingressos e ativações comerciais. O Santander, que apoiou a competição em 2010, é o patrocinador mais antigo da CONMEBOL Libertadores Masculina – a parceria já dura mais de uma década.

“O futebol provoca emoções e engaja a sociedade de uma maneira única – especialmente na América do Sul”, diz Sergio, head do grupo no Brasil e na América do Sul.

“Essa é a razão pela qual a nossa parceria com a CONMEBOL Libertadores Feminina marca um passo importante no nosso objetivo de promover igualdade e diversidade na região. Queremos tocar o coração de jogadores e torcedores, e as mulheres têm um papel fundamental para desempenhar em campo”.

O acordo se iniciou com na edição de 2020 do torneio, que foi adiada por causa da pandemia e está sendo disputada somente neste ano, na Argentina.

“Na COMNEBOL estamos muito satisfeitos que uma empresa como o Santander, nosso apoiador durante todos esses anos, irá se incorporar para patrocinar a CONMEBOL Libertadores Feminina, que vem ganhando prestígio e gerando interesse como nunca na região”, acrescenta Juan Emilio Roa, Diretor Comercial da CONMEBOL.

“Acreditamos no futebol independentemente do gênero. Futebol se escreve com ‘F’ de feminino e ‘F’ de ‘futuro’”.

A CONMEBOL Libertadores Feminina de 2020 continua nesta semana, com a última rodada da fase de grupos. São oito jogos entre quinta e sexta-feira.

Siga o Futebol Santander no Twitter, Facebook and Instagram.