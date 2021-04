Santa Cruz x Vera Cruz: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (07), pela quinta rodada da Campeonato Pernambucano; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Santa Cruz e Vera Cruz se enfrentam nesta quarta-feira (07), às 18h (de Brasília), no Estádio do Arruda, pela quinta rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santa Cruz x Vera Cruz DATA Quarta-feira, 07 de abril de 2021 LOCAL Arruda - Recife, PE HORÁRIO 18h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Cesar Pereira Leite

Assistentes: John Andson Alves Ribeiro e Marcos Felipe Angelo da Silva

Quarto árbitro: Edivaldo Batista Ferreira Junior

ONDE VAI PASSAR?



Santa Cruz busca se aproximar dos líderes do Pernambucano / Foto: Antonio Melcop/Santa Cruz FC/Divulgação

O Premiere FC, na TV fechada, transmite o jogo desta quarta-feira (07), às 18h (de Brasília), pela quinta rodada do Pernambucano.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em quinto lugar no Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz precisa da vitória para se aproximar do Náutico, líder isolado da competição com 12 pontos. Para isso, o Tricolor do Recife jogará dentro de casa contra o Vera Cruz, lanterna da competição com apenas um ponto somado em três partidas.

Para o duelo desta quarta (07), os donos da casa também esperam contar com a dupla de reforços Derley e Péricles, que estão treinando com o restante do grupo desde a semana passada e aguardam regularização no Boletim Informativo Diário (BID) para ficar à disposição do técnico João Brigatti.

Provável escalação do Santa Cruz: Jordan; Ítalo Melo, William Alves, Júnior Sergipano e Alan Cardoso; Caetano, Karl e Chiquinho; Marcel, Madson e Pipico.

Provável escalação do Vera Cruz: Igor Leonardo; Ruan, Wendel e Matheus Serra; Léo Cotia, Vitinho, Ramires, Danielzinho e Vitor Leão; Romarinho e Everton Bala.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTA CRUZ

JOGO CAMPEONATO DATA Santa Cruz 1 x 2 Sport Recife Copa do Nordeste 31 de março de 2021 Altos 2 x 0 Santa Cruz Copa do Nordeste 04 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santo Cruz x Botafogo-PB Copa do Nordeste 10 de abril de 2021 16h (de Brasília) Cianorte x Santa Cruz Copa do Brasil 13 de abril de 2021 16h30 (de Brasília)

VERA CRUZ

JOGO CAMPEONATO DATA Vitória 2 x 2 Vera Cruz Campeonato Pernambucano 08 de março de 2021 Náutico 3 x 1 Vera Cruz Campeonato Pernambucano 21 de março de 2021

Próximas partidas