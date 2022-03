Santa Cruz x Náutico: onde assistir ao vivo, horário e informações do Campeonato Pernambucano 2022

Santa Cruz e Náutico se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h (de Brasília), no Arruda, pela nona rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santa Cruz x Náutico DATA Quarta-feira, 16 de março de 2022 LOCAL Arruda - Recife, PE HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, no pay-per-view, vai transmitir o jogo desta quarta-feira, no Arruda.

Caio Falcão/CNC

MAIS INFORMAÇÕES

Além da rivalidade, o clássico entre Santa Cruz x Náutico é fundamental para a próxima fase do Pernambucano. Quem vencer garante a segunda posição na classificação do Estadual e, consequentemente, a vaga direta à semifinal. Em caso de empate, o Náutico garante a vice-liderança por conta do saldo de gols.

Vindo de derrota para o Sport por 2 a 1, a equipe busca a recuperação no Estadual, enquanto o Santa Cruz, que venceu o Vera Cruz na última rodada por 2 a 1, também almeja a vaga na Série D 2023, que será importante caso o Tricolor não consiga o acesso à Série C deste ano.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

Náutico

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 1 x 0 Caruaru City Campeonato Pernambucano 9 de março de 2022 Náutico 1 x 2 Sport Campeonato Pernambucano 12 de março de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Globo x Náutico Copa do Nordeste 19 de março de 2022 17h45 (de Brasília) Londrina x Náutico Série B 9 de abril de 2022 A definir

Santa Cruz

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Santa Cruz 0 x 4 Retrô Campeonato Pernambucano 26 de fevereiro de 2022 Santa Cruz 2 x 1 Vera Cruz Campeonato Pernambucano 5 de março de 2022

Próximas partidas