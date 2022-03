Santa Cruz x Náutico: escalação, desfalques e mais do jogo pelo Campeonato Pernambucano 2022

A bola vai rolar para Santa Cruz x Náutico nesta quarta-feira (16), no Arruda, às 21h (de Brasília), pela nona do Campeonato Pernambucano.

Com 16 pontos cada, o Santa Cruz, na terceira posição, perde no saldo de gols para o Náutico: 7 a 5. Quem conquistar uma simples vitória avança antecipadamente para as semifinais junto com o líder Retrô na segunda colocação.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Arruda, o Santa Cruz deve ter os reforços do zagueiro Júnior Sergipano e o volante Gilberto, recuperados de suas respectivas lesões.

Por outro lado, o atacante Rafael Furtado será referência no ataque no lugar de Walter, que deixou o clube.

Já o Náutico terá à disposição Djavan e Pedro Vítor, recuperados, além de Ralph, regularizado.

Possível escalação do Santa Cruz: Kléver; Eduardo Ratinho, Alex Alves, Guedes (Júnior Sergipano) e Dudu Mandai; Gilberto, Rodrigo Yuri e Tarcísio; Esquerdinha, Matheuzinho e Rafael Furtado.

Possível escalação do Náutico: Lucas Perri; Hereda, Carlão, Camutanga e Júnior Tavares; Richard Franco, Wagninho (Djavan) e Jean Carlos; Ewandro, Leandro Carvalho e Robinho.

DESFALQUES

NÁUTICO:

Rhaldney: departamento médico

SANTA CRUZ:

-

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Santa Cruz x Náutico será transmitido ao vivo pelo Premiere, no pay-per-view, nesta quarta-feira, no Arruda.