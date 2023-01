Santa Cruz x Caucaia ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais das eliminatórias da Copa do Nordeste

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (5), no Arruda; veja como acompanhar na TV

Santa Cruz e Caucaia entram em campo na noite desta quinta-feira (5), às 21h30 (de Brasília), no Arruda, pelas eliminatórias da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo da TV Jornal/SBT, na TV aberta.

As equipes buscam a vitória para seguirem com chances de classificação à fase de grupos da Lampions League. O duelo não terá a presença da torcida, já que o Santa Cruz cumpre suspensão devido uma invasão de torcedores na última partida do clube pelo Nordestão.

Quem vencer esse confronto irá enfrentar quem passar do jogo entre Botafogo-PB e Retrô.

Prováveis escalações

Escalação do provável Santa Cruz: Matheus Inacio; Feijão, Italo Melo, Alemão e Ian Rodriguez; João Erick, Arthur e Anderson Paraíba; Lucas Silva, Hugo Cabral e Michel Douglas.

Escalação do provável Caucaia: a atualizar.

Desfalques

Santa Cruz

Sem desfalques confirmados.

Caucaia

Não há desfalques confirmados.

Quando é?