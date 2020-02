Santa Cruz x ABC-RN: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Tricolor de Recife encara o alvinegro de Natal em duelo pela Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e ABC entram em campo nesta quinta-feira (13), às 20h (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da . A partida não terá transmissão na TV, mas a Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santa Cruz x DATA Quinta-feira, 13 de fevereiro de 2020 LOCAL Estádio do Arruda - Recife, BRA HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Antonio Melcop/Santa Cruz FC/Divulgação

O duelo não será transmitido pela TV, mas a Goal trará os principais lances do jogo ao vivo, em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS



Após retomar a liderança do Campeonato Pernambucano, no último final de semana, o Santa Cruz chega embalado para encarar o ABC, no Estádio do Arruda, e deixar a lanterna de seu grupo na Copa do Nordeste. No primeiro duelo entre as duas equipes, em Natal, o alvinegro levou a melhor e saiu de campo com 1x0 no placar.



O ABC está no outro grupo e ocupa a sexta posição na tabela, mas está apenas um ponto atrás do líder . Com isso, somar pontos fora de casa passa ser essencial para conseguir uma vaga entre as equipes classificadas.



Provável escalação do Santa Cruz: Anderson; Marcos Martins, João Victor, William Alves e Carlos Renato; Ítalo, Charles e Allan; Augusto, Pipico e Dudu.



Provável escalação do ABC: Rafael; Pedro Costa, Joécio, Vinícius Leandro e Bruno; Felipe Manoel, Cedric e Berguinho; Jailson, Igo e Erivan.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTA CRUZ

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 3 x 0 Santa Cruz Copa do Nordeste 8 de fevereiro Santa Cruz 2 x 1 Salgueiro Pernambucano 11 de fevereiro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Central x Santa Cruz Pernambucano 16 de fevereiro 16h (de Brasília) Afogados x Santa Cruz Pernambucano 19 de fevereiro 21h30 (de Brasília)

ABC

JOGO CAMPEONATO DATA Aquidauanense 0 x 1 ABC Copa do 5 de fevereiro ABC 0 x 0 Ceará Copa do Nordeste 8 de fevereiro

Próximas partidas