Santa Cruz x Sport: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (31), pela sexta rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em clima de decisão, Santa Cruz e Sport se enfrentam nesta quarta-feira (31), às 21h30 (de Brasília), no Arruda, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. A partida terá transmissão ao vivo nas TVs Jornal Recife, Jornal Caruaru, Borborema, Difusora, Tambaú, Cidade Verde, Jangadeiro e Ponta Negra, na TV aberta, na DirecTV GO e Sky, na TV fechada, e no NordesteFC e Twitch, na internet.

JOGO Santa Cruz x Sport DATA Quarta-feira, 31 de março de 2021 LOCAL Arruda - Recife, PE HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner Reway (PB)

Assistentes: Luis Filipe Gonçalves (PB) e Schumacher Marques (PB)

Quarto árbitro: Luiz Claudio Sobral (PE)

Sport busca a vitória na fase de grupos da Copa do Nordeste / Foto: Getty Images

As TVs Jornal Recife, Jornal Caruaru, Borborema, Difusora, Tambaú, Cidade Verde, Jangadeiro e Ponta Negra, na TV abertya, a DirecTV GO e Sky, na TV fechada, e o NordesteFC e Twitch, na internet, transmitem o jogo desta quarta-feira (31), às 21h30 (de Brasília).

Lanternas em seus respectivos grupos, Santa Cruz e Sport entram em campo pressionados pela vitória. Enquanto o Leão não sabe o que é vencer há cinco rodadas, e precisa dos três pontos para manter as chances de classificação para a próxima fase, o adversário conheceu o seu primeiro triunfo na "Lampions League" na última rodada, quando bateu o Fortaleza por 1 a 0.

Nas últimas dez partidas disputadas entre as equipes no Arruda, foram três vitórias para cada lado e quatro empates.

Recuperado da Covid-19, o meia Thiago Neves ainda busca a sua melhor forma, mas destaca que jogará no limite para ajudar o Sport no clássico.

"Não estou no ideal, senti bastante dificuldade depois que voltei a treinar. Tinha conversado com Jair, e eu jogaria 45 minutos contra o Central, até consegui um pouco mais. O Santa Cruz é um clássico, então vou jogar no meu limite. Se tiver que jogar 90, 100 minutos, eu vou. Porque acho que o time precisa de mim também. Mas quem vai decidir é o treinador. A partir do momento que ele achar que não estou dando mais a resposta que ele quer, tem todo o direito de me trocar.", disse.

Provável escalação do Santa Cruz: Jordan; Augusto Potiguar, William Alves, Célio Santos, Alan Cardoso; Caetano, Karl, Chiquinho; Madson, Pipico e Léo Gaúcho.

Provável escalação do Sport: Carlos Eduardo; Ewerthon (Patric), Maidana, Adryelson, Sander; Marcão, Ronaldo e Thiago Neves; Dalberto, Jonas Toró e Mikael.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO SANTA CRUZ NA COPA DO NORDESTE

O Santa Cruz é o lanterna do grupo A, com quatro derrotas na competição e apenas uma vitória.

Vitória 2 x 0 Santa Cruz - 27 de fevereiro de 2021

Santa Cruz 0 x 1 ABC - 7 de março de 2021

Salgueiro 1 x 0 Santa Cruz - 11 de março de 2021

Santa Cruz 1 x 2 CSA - 20 de março de 2021

Fortaleza 0 x 1 Santa Cruz - 23 de março de 2021

JOGOS DO SPORT NA COPA DO NORDESTE

Já o Sport, no grupo B, soma dois pontos em cinco jogos disputados, com dois empates e três derrotas.

Sport 1 x 1 Sampaio Corrêa - 28 de fevereiro de 2021

CRB 2 x 0 Sport - 6 de março de 2021

Sport x 4 de Julho - 17 de março de 2021

Bahia 4 x 0 Sport - 20 de março de 2021

Sport 0 x 1 Confiança - 23 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTA CRUZ

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 1 Santa Cruz Copa do Nordeste 23 de março de 2021 Ypiranga 0 x 4 Santa Cruz Copa do Brasil 26 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Altos x Santo Cruz Copa do Nordeste 4 de abril de 2021 15h45 (de Brasília) Santa Cruz x Vera Cruz Campeonato Pernambucano 7 de abril de 2021 18h (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 0 x 1 Confiança Copa do Nordeste 23 de março de 2021 Sport 2 x 0 Central Campeonato Pernambucano 28 de março de 2021

