Santa Cruz x Náutico ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Pernambucano

Times entram em campo neste domingo (15), pela terceira rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

Santa Cruz e Náutico fazem clássico na tarde deste domingo (15), no Arruda, às 16h30 (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Clique aqui para ver o Pernambucano ao vivo

O Santa Cruz entra em campo buscando a sua primeira vitória no estadual, após empatar no meio da semana com o Afogados. O time terá Gabriel Yanno para o clássico, já que ele teve seu nome publicado no BID.

O Náutico, por sua vez, busca o segundo triunfo consecutivo. O Timbu não tem desfalques confirmados e também ganhou reforços, pois Juan Gauto e Paul Villero foram regularizados..

Escalações

Escalação do provável do Santa Cruz: Matheus, Jefferson, Ítalo, Yan, Ian Rodrigues, Arthur, Daniel Pereira, Anderson Ceará, Hugo Cabral, Lucas Silva e Michel Douglas.

Escalação do provável do Náutico: Vágner; Vítor Ferraz, Anílson, Denílson e Diego Matos; Jean Mangabeira, Mateus Cocão, Souza e Matheus Carvalho; Régis Tossati (Fernando Neto) e Júlio.

Desfalques

Santa Cruz

Alemão e Ítalo Silva estão no departamento médico.

Náutico

Sem desfalques confirmados.

Quando é?