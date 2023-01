Santa Cruz x Maguary ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Pernambucano

Equipes entram em campo neste domingo (29), pela sexta rodada do estadual; veja como acompanhar na internet

Santa Cruz e Maguary se enfrentam na tarde deste domingo (29), às 16h30 (de Brasília), no Estádio do Arruda, pela sexta rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Sétimo colocado do estadual com 6 pontos, o Santa Cruz vem de vitória e sabe que precisa engatar uma sequência positiva se quiser entrar na zona de classificação à próxima fase. O time Coral terá o reforço de Pipico, que foi regularizado e já está disponível. Do outro lado, o Maguary está em nono lugar com 5 pontos e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento..

Prováveis escalações

Escalação do provável Maguary: Wadson, Rafael, Mateus, Feliphe, Paulo Victor, Zé Eduardo, Memo, Anderson, Bruce, Alan Pinheiro e Yan Maranhão.

Escalação do provável Santa Cruz: Geaze, Jadson, Ítalo, Yan, Tharlles, João Erick, Arthur, Lucas Silva, Michel Douglas e Dagson.

Desfalques

Maguary

Sem desfalques confirmados.

Santa Cruz

Rian Lopes está lesionado.

Quando é?