Santa Cruz x CSA: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (20), pela quarta rodada da Copa do Nordeste; veja como acompanhar na TV e na internet

Santa Cruz e CSA se enfrentam neste sábado (20), às 18h15 (de Brasília), pela quarta rodada da Copa do Nordeste, buscando a primeira vitória na competição. A partida terá transmissão ao vivo na Directv GO e Sky, na TV fechada, e no NordesteFC e Twitch, na internet.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Santa Cruz x CSA DATA Sábado, 20 de março de 2021 LOCAL Estádio do Arruda - Recife, PE HORÁRIO 18h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Leandro Bizzio (PB)

Assistentes: Oberto da Silva (PB) e Kildenn Tadeu Morais (PB)

Quarto árbitro: Nairon Pereira (PE)

ONDE VAI PASSAR?



Santa Cruz busca a primeira vitória na Copa do Nordeste / Foto: Antonio Melcop -Divulgação Santa Cruz

A Directv GO e a Sky, na TV fechada, e o NordesteFC e Twitch, na internet, vão transmitir o jogo deste sábado (20), em Recife.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Lanterna do grupo A, com três derrotas, o Santa Cruz busca a sua primeira vitória na Copa do Nordeste após um início de temporada complicado.

A equipe não jogou no meio de semana, uma vez que o duelo contra o Ypiranga, pela Copa do Brasil, foi suspenso.

Do outro lado, o CSA ainda não perdeu na temporada. Em sete jogos disputados, soma três vitórias e quatro empates. No entanto, a equipe ainda não conseguiu vencer na Copa do Nordeste, acumulando três empates.

Provável escalação do Santa Cruz: Jordan, William Alves, Danny Morais, Célio Santos, Augusto Potiguar, Caetano, Paulinho, Didira, Chiquinho, Eduardo e Pipico.

Provável escalação do CSA: Thiago Rodrigues; Norberto, Rodolfo Filemon, Fabrício e Vitor Costa; Geovane, Silas (Bruno Mota) e Gabriel; Rodrigo Pimpão, Marco Túlio e Dellatorre.

A CAMPANHA DAS EQUIPES NA COPA DO NORDESTE 2021

JOGOS DO SANTA CRUZ NA COPA DO NORDESTE

O Santa Cruz é o lanterna do grupo A, com três derrotas na competição e nenhum ponto conquistado.

Vitória 2 x 0 Santa Cruz - 27 de fevereiro de 2021

Santa Cruz 0 x 1 ABC - 7 de março de 2021

Salgueiro 1 x 0 Santa Cruz - 11 de março de 2021

JOGOS DO CSA NA COPA DO NORDESTE

No grupo B, o CSA soma três pontos, após três empates seguidos. Aproveitamento de 33.3%.

CSA 1 x 1 Treze - 28 de fevereiro de 2021

Confiança 2 x 2 CSA - 7 de março de 2021

CSA 1 x 1 CRB - 14 de março de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SANTA CRUZ

JOGO CAMPEONATO DATA Santa Cruz 1 x 1 Sport Campeonato Pernabucano 14 de março de 2021 Ypiranga x Santa Cruz Copa do Brasil Suspenso

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Santa Cruz Copa do Nordeste 23 de março de 2021 21h30 (de Brasília) Santa Cruz x Sport Copa do Nordeste 27 de março de 2021 16h (de Brasília)

CSA

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 1 x 1 CRB Copa do Nordeste 14 de março de 2021 Guarany 1 x 5 CSA Copa do Brasil 17 de março de 2021

Próximas partidas