Santa Cruz x Afogados ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais do Campeonato Pernambucano

Times entram em campo nesta quinta-feira (12), pela segunda rodada do estadual; veja como acompanhar na TV e na internet

O Santa Cruz recebe o Afogados na noite desta quinta-feira (12), no Arruda, pela segunda rodada do Campeonato Pernambucano. A partida terá transmissão ao vivo do DAZN, no streaming.

Após ter o primeiro jogo adiado, o Santa Cruz fará a sua estreia no estadual e chega confiante para o duelo, após garantir a sua classificação à fase de grupos da Copa do Nordeste. Já o Afogados vem de empate na rodada inicial e agora busca os seus primeiros três pontos.

Escalações

Escalação do provável do Santa Cruz: Matheus, Jefferson, Ítalo, Alemão, Ian, Daniel, Arthur, Anderson Ceará, Hugo, Michel e Lucas Silva.

Escalação do provável do Afogados: a confirmar.

Desfalques

Santa Cruz

Sem desfalques confirmados.

Afogados

Sem desfalques confirmados.

Quando é?